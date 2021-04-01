Снижение рубля на 60 тиын наращивает спрос на российские товары — Нацбанк РК

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Снижение курса рубля к тенге на Т0,5-Т0,6 приводит к росту спроса на российские товары в объеме, эквивалентном $65-$78 млн в месяц, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Со вступления в Таможенный союз (ТС) снижение курса рубля к тенге на Т0,5-Т0,6 приводило к повышению среднемесячного спроса на российские товары в объеме, эквивалентном $20-$24 млн. После вступления в ТC эта величина выросла до $65-$78 млн», — говорится в сообщении, распространенном Нацбанком в четверг.

Согласно информации, качественное и количественное усиление позиции России как поставщика товаров для Казахстана привело к тому, что динамика курса рубля к тенге стала активно влиять на спрос казахстанских потребителей на российские товары.

В целом, если в 2000-2009 годах теоретическое 10%-ное укрепление среднемесячного курса тенге к рублю приводило к увеличению импорта товаров РФ на 2%, то в 2010-2020 годах показатель достиг 6,5%, отмечается в информации.

Также, после создания ТС на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и через розничные обменные пункты объем торговли рублем вырос с 31 млн на KASE и 1,5 млрд рублей в обменниках до 903 млн рублей и 9,4 млрд рублей, соответственно.

Также, на фоне роста импорта из России в рамках ТС в Казахстане усилился эффект переноса обменного курса рубля к тенге на внутреннюю потребительскую инфляцию до 0,85 п.п. в 2010-2020 годы.

Эти изменения, которые можно назвать «рублевой ловушкой», стали причиной возникновения сложной дилеммы при реализации денежно-кредитной политики в Казахстане: если тенге ослабевает к рублю, то усиливается инфляционное давление в потребительском секторе экономики и риски поглощения нашей страной санкционных и других геополитических шоков России, если тенге укрепляется к рублю, то растет казахстанского импорт товаров из России, усиливается спрос на рубли на валютном рынке, резюмируется в информации.