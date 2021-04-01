Алматы. 1 апреля. КазТАГ – В Алматы установили предельную цену на куриные яйца I категории, сообщила пресс-служба городского управления предпринимательства и инвестиций

«Постановлением акимата города Алматы с 1 апреля установлена предельно допустимая розничная стоимость на яйца I категории. Соответствующее постановление за № 1/204 вступило в силу 1 апреля 2021 года. Согласно документу, предельно допустимая розничная цена на социально значимый продовольственный товар «яйцо куриное (I категории)» устанавливается в размере Т487 за десяток сроком на 30 календарных дней», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в магазинах сети «Магнум» предельная цена составит Т430/десяток.

«Также отметим, что, в целях сдерживания цен на продукт, в рамках выделенного акиматом города «оборотного» займа, в магазинах торговой сети «Магнум» цена на яйца (I категории) зафиксирована на уровне Т430 за десяток», — указывается в сообщении.

По информации Управления, нарушение влечет штраф до 200 МРП.

«Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (Т291 700) до 200 МРП (Т583 400), при совершении указанных действий в течение года повторно», — говорится в сообщении.

1 МРП = Т2917.