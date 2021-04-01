Токаев подписал два закона

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в два закона, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел», — говорится в сообщении в четверг.

Также изменения коснулись соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года», — пишет пресс-служба президента.