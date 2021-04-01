Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию договора с Болгарией о передаче осужденных, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что договормежду Казахстаном и Болгарией о передаче осужденных лиц совершен 13 мая 2019 года в Софии.

«Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества двух государств в области передаче осужденных лиц. Основной задачей законопроекта является укрепление сотрудничества в сфере регулирования вопроса передачи на родину лиц, осужденных к лишению свободы», — говорится в представленном в заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

При этом отмечается, что в рамках договора создаются условия по вопросам передачи осужденных лиц для дальнейшего отбытия ими наказания в государстве своего гражданства.

Компетентным органом ответственным за реализацию договора от Казахстана определена генеральная прокуратура.