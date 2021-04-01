Цой доложил Токаеву о трех сценариях развития эпидситуации в Казахстане

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Министр здравоохранения Алексей Цой доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о трех сценариях развития эпидситуации в Казахстане, сообщает пресс-служба МЗ РК.

«Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается напряженной. На сегодняшний день в 221 стране мира зарегистрировано более 129 млн случаев КВИ, прирост заболеваемости – 0,5. Умерло более 2, 8 млн. человек, показатель летальности составил – 2,2 %. После незначительного снижения общемировой статистики заболеваемости в январе 2021 года, с февраля месяца установилась стойкая тенденция к росту», — доложил Цой о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в четверг.

Он уточнил, что в Казахстане на 1 апреля зарегистрировано 246 854 больных с положительным результатом COVID-19 и 50 618 случаев с КВИ-. Выздоровело 90% больных.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, в красной зоне находятся шесть регионов: города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская и Актюбинская области. В желтой зоне два региона: город Шымкент и Карагандинская область. Остальные 9 регионов расположены в зеленой зоне.

«В целом по республике отмечается реализация реалистичного прогнозного сценария роста заболеваемости в марте-апреле месяце текущего года. Так, за последние 10 дней в республике зарегистрировано 15 156 случаев КВИ, по сравнению с началом марта уровень заболеваемости вырос в два раза, в том числе наибольший рост числа заболевших отмечается в городах Алматы, Нур-Султан, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях», — сказал Цой.

Отмечается, что для оказания медицинской помощи больным с КВИ на 1 апреля в республике задействовано 258 инфекционных стационаров с коечным фондом 25 893 коек. Занятость составляет 33%. Реанимационных коек — 2394, занято 20%.

«В марте также отмечается рост летальности, от КВИ скончалось 288 больных, в том числе за последние две недели летальность увеличилась в 2,7 раз.

74% летальных случаев за март приходится на четыре региона – Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанскую и Карагандинскую области», — сообщил министр.

Как сообщается, в регионах имеется план для планомерного развертывания инфекционных коек, резерв инфекционных коек составляет 51 тыс. коек, при достижении 70% загруженности действующих инфекционных стационаров, будут вовлекаться резервные объекты, при этом оказание плановой специализированной медицинской помощи будет продолжено.

Министерством разработана электронная система мониторинга занятости коечного фонда до уровня каждой медорганизации региона, что позволяет своевременно реагировать и разворачивать дополнительные стационары.

«Вместе с тем, продолжается работа по увеличению мощностей лабораторий по тестированию на КВИ. На сегодня тестирование на КВИ осуществляет 154 лаборатории, общая мощность тестирования составляет 112 тыс. тестов в сутки. Проведена интеграция всех лабораторий, в том числе частных, что позволило сформировать единую базу данных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19», — пишет пресс-служба.

Цой проинформировал, что скорость распространения вируса связывается с изменениями в геноме вируса. В целях определения новых мутаций нами на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих на территории республики. Так в марте изучен генотип 265 положительных образцов, из них в 12 образцах установлен вирус, принадлежащий к британскому, из них восемь завозных случаев. Циркуляция данного штамма выявлена в городах Алматы, Нур-Султан и в Актобинской области. Также в г.Алматы установлена циркуляция южноафриканского штамма. Кроме того, с марта месяца проводится экспресс метод выявления вероятных мутаций трех штаммов, вызывающих озабоченность во всем мире. Исследовано 357 образцов, из них в 87 пробах из 13 регионов выявлена вероятность мутации, характерной для «британского» и «южноафриканского» штаммов.

«Согласно Вашего поручения, Касым-Жомарт Кемельевич с 1 февраля 2021 года начата вакцинация против КВИ. Вакцинация начата с работников первой линии борьбы с КВИ. Данная тактика применена в большинстве стран мира и обусловлена ограниченными объемами вакцин на начальном этапе, в виду ограничений в экспорте странами производителями для покрытия внутренних потребностей. Сегодня по истечению 2 месяцев с начала кампании, вакцинация против КВИ показала свою эффективность и безопасность, а также повысила доверие среди населения. На 1 апреля обеспечена доступность вакцинации 300 тыс. граждан. В течение апреля планируется поставка дополнительно более 2 млн доз российской вакцины. До конца первого полугодия планируется привить около 6 млн казахстанцев», — рассказал о темпах вакцинации глава минздрава.

По информации пресс-службы, данные объемы вакцины позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность вакцинации всем желающим на безвозмездной основе. Министр также подчеркнул, что у Казахстана имеется опыт проведения масштабной вакцинации. Ранее в стране смогли вакцинировать более 2 млн граждан от гриппа за один месяц.

«С учетом выявленных на территории страны мутировавших штаммов, нами обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. Так при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 370 тыс. человек, в госпитализации будут нуждаться 190 тыс. человек. По второму реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 250 тыс. человек, в госпитализации будут нуждаться 127 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 140 тыс. человек, в госпитализации будут нуждаться 71 тыс. человек.

«Министерство проводит постоянный мониторинг эпидситуации в стране и в мире, на основании которого принимаются меры по повышению готовности медицинских организаций к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения способна справиться с нагрузкой по реалистичному сценарию развития эпидемии. В этой связи ограничительные меры принимаются локально и дифференцировано как на страновом, так и на региональном уровнях», — заверил министр.

По его мнению, наращивание темпов вакцинации позволит минимизировать ограничительные меры и вернуться к жизни общества допандемического периода.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригрозил правительству и министруздравоохранения кадровыми решениями, которые сильно разочаруют членов кабмина.