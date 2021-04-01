Токаев подписал ратификацию закона о товарных знаках

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратификацию закона о товарных знаках, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что договором предусмотрены

порядок предоставления правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров ЕАЭС, права заявителей и правообладателей, а также порядок взаимодействия национальных патентных ведомств при рассмотрении соответствующих заявок.

«Целью данного проекта закона является создание региональной системы регистрации и охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров», — сказал министр юстиции Марат Бекетаев, представляя законопроект на заседании сената.

Договор совершен 3 февраля 2020 года в Москве, отмечено на заседании сената.

Договором предусмотрены особенности правовой охраны товарных знаков, принципы ее действия, права и обязанности заявителей и правообладателей, порядок взаимодействия национальных патентных ведомств.

В рамках предлагаемой системы любое из пяти национальных патентных ведомств будет выполнять функции ведомства подачи и заявителям будет проще взаимодействовать с одним патентным ведомством, а правовая охрана товарному знаку будет предоставлена одновременно на всей территории ЕАЭС.