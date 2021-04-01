Токаев подписал закон о выравнивании акцизов на сигареты со ставками других стран ЕАЭС

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о выравнивании акцизов на сигареты со ставками других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств – членов Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что соглашением, по данным министра национальной экономики Асета Иргалиева, представившего законопроект на заседании сената, предусматривается

применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее, наделение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов, и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности.

Сближение ставок акцизов начнется с 2024 года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее.

«Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году, установлена в тенге в размере, эквивалентном 35 евро за 1 тыс. штук», — добавил министр.

Фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки, по его данным, не более чем на 20%.