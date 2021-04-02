Алматы. 2 апреля. КазТАГ – 250 пунктов вакцинации от COVID-19 пообещали развернуть в апреле в Алматы, сообщает пресс-служба акима Алматы.

«Уже в апреле планируется развернуть 250 пунктов вакцинации. В том числе в крупных торговых объектах. Управление общественного здравоохранения возьмет обязательства по обеспечению данных пунктов вакцинации необходимым медоборудованием и специалистами, а расчет финансовых затрат проведет управление стратегии и бюджета акимата Алматы», — сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Также он заверил, что «бизнес-сообщество окажет поддержку по транспортировке, хранению, предоставлению помещений и организации прививочных пунктов на безвозмездной основе».

«В случае массовой вакцинации от коронавируса количество людей, способных заражать, резко сократится. Соответственно, циркуляция вируса резко уменьшится. Сгодня в город поступило 21 850 доз вакцины против коронавирусной инфекции (КВИ). С апреля по май Алматы получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины – по 250 тыс. доз ежемесячно. В целом вакцинация даст возможность вернуться к привычному образу жизни и позволит постепенно смягчить карантинные ограничения. Вакцина – это самая надежная, эффективная мера профилактики заболевания, то есть вакцина не лечит, а защищает», — добавил Сагинтаев.