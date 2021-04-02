«Токаев — Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины». «При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 140 тысяч человек»

Сетевой Казахстан 2 апреля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Вопрос национальной безопасности» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране — Поручения по заключению предварительных контрактов на закуп вакцины я давал неоднократно начиная с июня прошлого года. Все это время Правительство уверяло, что договоренности по «Спутнику V» и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации в моем обращении к новому составу Мажилиса я анонсировал массовую вакцинацию начиная с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок, – подверг критике ход закупа вакцин Касым-Жомарт Токаев.

«Цой представил Президенту три прогноза развития пандемии в РК» — Министр здравоохранения РК Алексей ЦОЙ в ходе совещания, прошедшего под председательством Президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, озвучил три прогноза развития пандемии в Казахстане — С учетом выявленных на территории страны мутировавших штаммов, нами обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. Так, при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 370 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 190 тысяч человек. По второму реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 250 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 127 тысяч человек, – сказал министр. Цой отметил, что при оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 140 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 71 тысяча человек.

TOTAL . KZ . ««Спутник V» в Казахстане: настоящие владельцы карагандинского фармкомплекса» — Кампания массовой вакцинации против COVID-19 в Казахстане идет под аккомпанемент громких обещаний чиновников, непонятной статистики и подозрений в коррупции. В социальных сетях казахстанцы задаются вопросами: одних интересует, существует ли в природе казахстанская вакцина QazCovid-In, других — где обещанный «Спутник V» от Карагандинского фармацевтического комплекса, а третьих — не стали ли срывы поставок вакцин (российского и казахстанского производства) результатом резко возросших финансовых аппетитов конечных бенефициаров отечественного фармбизнеса.

EHONEWS . KZ . «Борьба с пандемией: необдуманные решения и коррупция могут всколыхнуть общество» — На сегодняшний день мы становимся свидетелями очередного витка кризиса системы государственного управления, который так и не был преодолен с прошлого года. Об этом свидетельствует провал плана вакцинации и противоречащие друг другу постановления санврачей на местах. Всё это ведет к росту социального напряжения в обществе, которое подпитывается постоянными коррупционными скандалами. Без осуществления повсеместного контроля как сверху, так и снизу со стороны общественности данную проблему разрешить не удастся.

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Данияр Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал» — Почему любые новые партийные проекты в Казахстане, которые сейчас пытаются запустить «с нуля», обречены на фиаско, о политических амбициях и реалиях, которые все расставляют по своим местам, о «факторе 2024 года», об управленцах, неспособных прыгнуть выше головы и внешнеполитическом позиционировании нашей республики «Ведомости Казахстана» поговорили с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ — Сейчас власть, возможно, и заинтересована в создании одной или двух таких оппозиционных структур, но, во-первых, кому бы это дело доверить? Особенно с учетом того, что люди не всегда выполняют свои обязательства и не всегда верно понимают свою роль. А, во-вторых, какую повестку выбрать? Были попытки консолидации национал-популистского электората, но все они заканчивались расколом в стане консолидаторов. А если брать чистую оппозицию, то перед глазами есть пример ОСДП, из которой со скандалом ушел практически весь медийно известный актив. То есть, партию создать вроде бы и можно, но зачем?

VZ . RU . «Эксперт указал на попытки снизить преобладание русского населения на севере Казахстана» — «Инициативы о переселении казахов из южных областей на север во многом продиктованы попытками правительства выровнять этнические диспропорции», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Талгат МАМЫРАЙЫМОВ, комментируя планы правительства Казахстана к 2026 году переселить 10 тысяч человек на территорию Северо-Казахстанской области. «Такие программы реализуются уже несколько лет. И даже одной из причин переноса столицы из Алматы в Астану было намерение сгладить этнические диспропорции, поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов», – пояснил казахстанский политолог.

365 INFO . KZ . «Тюркский мир на пороге еще более глубокой интеграции» — Депутат мажилиса, член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, политолог Айдос САРЫМ назвал неформальный саммит тюркских государств историческим — В целом, я считаю, проведена очень большая работа, в том числе секретариатом Тюркского совета, министерствами иностранных дел. Самое главное — из уст нескольких президентов прозвучало то, что организация созрела и пришла к тому, чтобы стать полноценной международной структурой. Это очень серьезный шаг…

EXCLUSIVE . KZ . «Тохтар Аубакиров: стоит ли моральным авторитетам идти в политику?» — Ситуацию вокруг первого космонавта Казахстана Тохтара АУБАКИРОВА, который якобы, злоупотребляя своим статусом, решил поохотиться в частных охотугодьях в резервате «Алтын дала», продолжают обсуждать в обществе. Многие казахстанцы уверены, что идет намеренная дискредитация уважаемого человека за его попытку заняться политикой. Слишком высока цена риска, которой подвергает себя любимец народа. Стоит ли моральному авторитету идти в политику? Exclusive.kz услышал два диаметрально противоположных мнения.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Готовьтесь к худшему». В дальнейшем подорожании АИ-92 уверены эксперты» — Даже малейшие колебания бензиновых цен на 1-2 тенге сильно возмущают казахстанцев, а тут ценники резко подскочили в среднем на 20 тенге. Чем объясняется этот скачок – в стране дефицит топлива, курс тенге не тот или мы стали добывать меньше нефти? И насколько цены поднимутся в ближайшее время? Ответы искал корреспондент. Еще несколько дней назад жители столицы заправлялись самой ходовой маркой АИ-92 по 150 тенге за литр. Сейчас на заправках ее отпускают по 170 тенге. Это самая максимальная цена по стране.

AZATTYQ . ORG . ««Нур-чиновник». На чьей стороне омбудсмен, призванный защищать права человека?» — Международные организации отмечают ухудшение ситуации с правами человека в Казахстане. Из уст местных правозащитников нередко звучит критика в адрес омбудсмена, призванного защищать права человека и реагировать на их нарушения. Наблюдатели считают, что занимающая сейчас этот пост Эльвира АЗИМОВА — на стороне властей… Институт уполномоченного по правам человека в Казахстане введен указом президента в сентябре 2002 года. Положение гласит, что «уполномоченный по правам человека независим». Омбудсмена назначает сенат парламента по представлению президента.

«Три буквы, изменившие смысл. «Флаконы вакцины» из Китая оказались пустой тарой» — Как китайский дипломат заявил о доставке из своей страны в Казахстан «трех миллионов флаконов вакцины», следом министр здравоохранения Казахстана это опроверг, а местные СМИ внесли правку в свои тексты, добавив слово, меняющее смысл. И слово это — «для». Предлог (служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом), а точнее, его отсутствие наделало немало шума.

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