Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В начале периода на восточной половине Казахстана, в связи с уходящим антициклоном, сохранится погода преимущественно без осадков. На западные регионы начнут оказывать влияние два циклона, с севера и юга, которые в дальнейшем, объединившись, будут определять погоду на большей части страны. С ними пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке преимущественно в виде дождя, местами сильные осадки», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 3-5 апреля.

Местами по стране ожидается туман, гололед, на юге и юго-востоке – гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.