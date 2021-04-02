Более 2 тыс. случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – 1966 случаев COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 31 марта-1 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года КВИ+: заболеваемость – 248 931 (2077 за минувшие сутки), смертность – 3072 (12 за 31 марта); с 1 августа 2020 года по 1 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость – 50 695 (77 за 31 марта), смертность – 694 (двое за 30 марта)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 26 095 человек (24 512 КВИ+ и 1583 КВИ-), из них в стационарах находятся 8590 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 997 пациентов.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 365 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 56 пациентов», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 221 347 человек.