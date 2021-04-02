МСХ РК отрицает иждивение: Сельское хозяйство во всем мире является дотационной отраслью

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства Казахстана ответило на критику депутата мажилиса парламента Ирины Смирновой и отрицает, что находится на иждивении у государства, сообщает пресс-служба МСХ.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана увеличился на 5,6% и составил Т6,3 трлн. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. При этом производство продуктов питания выросло на 4%. То есть, давая Т350 млрд субсидий, мы получаем продукцию на Т6,3 трлн. Вот где надо смотреть эффективность для населения и страны в целом, а не в объемах налогов в сельском хозяйстве», — заявил в пятницу директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов в ответ на сообщения СМИ касательно депутатского запроса Смирновой.

Также он подчеркнул, что сельское хозяйство во всем мире является дотационной отраслью, что подтверждается международным опытом, и эффективность оказываемой господдержки подтверждается положительной динамикой роста практически по всем макропоказателям в отрасли АПК по итогам 2020 года.

В пресс-службе министерства отметили, что приток инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, по его словам, в этот же период увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвестиций в АПК составил Т677,2 млрд, превысив плановое значение на Т154,2 млрд.

«Объем роста производства АПК подтверждается увеличением экспорта переработанной сельхозпродукции, который увеличился на 22% и составил $1,3 млрд (в 2019 году – Т1,1 млрд). Эффективность проводимой политики по обеспечению продовольственной безопасности подтверждает и Глобальный рейтинг продовольственной безопасности, проводимый британским журналом Economist, где Казахстан по итогам 2020 года поднялся на 16 позиций и занял 32 место из 113 стран мира», — напомнил Султанов, выступая на брифинге СЦК при президенте РК.

Как уточняется, поскольку в сельском хозяйстве предусматриваются дотации, соответственно, предусмотрены и налоговые послабления. К примеру, хозяйства площадью до 5 тыс. га платят единый земельный налог исходя из качественных характеристик земли и освобождены от других видов налогов. Другие фермеры и перерабатывающие предприятия используют специальный налоговый режим, где им предоставляется 70% скидка по налоговым выплатам, а по некоторым видам также и освобождение от них.

Напомним, 31 марта Смирнова выступила с критикой в отношении МСХ.

«Сельское хозяйство РК, с его огромными ресурсами, — на иждивении государства. Изменить ситуацию может честный, независимый анализ, научный подход, поддержка эффективных технологий и методик, формирование качественного средне-специального и высшего аграрного образования, поддержка успешных казахстанских ученых», — заявила Смирнова.