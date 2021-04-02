Дело о коррупции в Казахстанской жилищной компании направили в суд

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Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Дело о коррупции в Казахстанской жилищной компании направили в суд, сообщил следователь по особо важным делам агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«В ускоренном порядке направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания», являющегося единым оператором жилищного строительства в Республике Казахстан, и входящего в холдинг «Байтерек», — сообщил Бигайдаров на брифинге в пятницу.

Топ-менеджер подозревается в получении взятки в сумме Т2,4 млн от учредителя юридического лица за подписание акта об оказании услуг организацией по управлению общим имуществом.

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