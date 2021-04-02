Пункт пропуска «Кордай – Ак Жол» на границе РК и КР открыли после модернизации

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Пункт пропуска «Кордай – Ак Жол» на границе Казахстана и Кыргызстана открыли после модернизации, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов провели IX заседание межправительственного совета и приняли участие в церемонии открытия модернизированного пункта пропуска «Кордай — Ак Жол» на государственной границе двух стран», — говорится в сообщении в пятницу.

По информации казахстанского кабмина, после проведенной в 2020-2021 годы реконструкции площадь застройки пункта пропуска увеличена в 3,5 раза до 4,9 тыс. кв.м, количество полос движения – с двух до восьми, число кабин паспортного контроля – с 13 до 34, установлены современные инспекционно-досмотровые комлпексы.

«В результате принятых мер пропускная способность пункта выросла с 1 тыс. до 2,5 тыс. автомобилей и с 6 тыс. до 25 тыс. человек в сутки, что окажет мультипликативный эффект на развитие торгово-экономического сотрудничества РК и КР», — считают в правительстве Казахстана.

Также стороны обсудили перспективы создания совместного центра трансграничной торговли (ЦТТ) «Алатау» в пункте пропуска «Карасу – Ак Тилек».

«На базе центра предполагается размещение современных складов плодоовощной продукции, а также органов сертификации, санитарного и фитосанитарного контроля, что будет способствовать развитию сотрудничества в переработке продукции АПК. На площадке ЦТТ планируется создание индустриальной зоны для развития промышленной кооперации РК и КР», — добавили в казахстанском кабмине.

Стороны обсудили также вопросы модернизации пункта пропуска «Бесагаш – Кичи Капка» и других переходов на казахстанско-кыргызской границе.

Также казахстанцы акцентировали внимание на необходимости создания «зеленого коридора» для прохождения товаров между двумя странами путем расширения практики использования навигационных пломб и онлайн обмена сведениями фискальных органов.