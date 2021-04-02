Глава ВОЗ снова попросил мировое сообщество выделить вакцины для бедных стран

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ — Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к странам, у которых есть вакцины от коронавируса, с повторной просьбой немедленно передать 10 млн доз для бедных стран в рамках программы Covax, сообщает ВОЗ.

«Дополнительные 10 млн доз были бы срочной временной мерой, чтобы 20 стран, которые готовы, но не имеют необходимых запасов для начала вакцинации своих медицинских работников и пожилых людей, могли бы начать вакцинацию до 10 апреля», – сказал гендиректор ВОЗ во время брифинга.

С этой просьбой Гебрейесус обращался на прошлой неделе, но пока ни одна страна так и не отозвалась.

«Я все еще надеюсь, что дальновидные и просвещенные лидеры откликнутся. Я знаю, что это трудное время для многих стран, поскольку число случаев заболевания и госпитализаций растет. Но когда количество случаев увеличивается, это самое важное время для справедливого распределения вакцин и защиты медицинских работников и групп риска», – заявил глава организации.

По последним данным, лишь 10% населения Европейского региона ВОЗ получили первую дозу вакцины от COVID-19, и только 4% получили обе дозы, сообщает сайт ООН.