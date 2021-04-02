Куда двигается/падает квазигоссектор? 02.04.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 87 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о политическом курсе на сокращение государственного сектора в экономике Похожие материалы: Появилось «постановление» об отставке Есимова с поста главы ФНБ Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 3 Преемника Есимова на посту главы фонда «Самрук-Қазына» представят 29 марта – источник Представлен преемник Есимова на посту председателя правления «Самрук-Қазына» Кто и зачем накручивает covid-статистику?