Сагинтаев о критике со стороны Токаева: Отказаться от мониторинговых групп не можем

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, комментируя критику со стороны президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в отношении мониторинговых групп, заявил, что власти города не могут отказаться от их работы.

«Для того, чтобы проверить факты коррупции, нам надо указать – кто, какая группа – это не должно быть голословно. Нам надо заявить, что: «Вчера приходили такие-то, такие-то, среди них мы записали, они там требуют». Ну, естественно, если такие заявления будут, мы разберемся, и не просто. Поэтому, мне говорят, что есть определенные таксы, когда определены заранее, или заранее предупреждают, что там даже к вам собираются выезжать, или когда приходят там, договариваются, но официальных заявлений нет, но в то же время отказываться от работы мониторинговых групп мы тоже не можем», — сказал Сагинтаев в пятницу.

По его словам, «мониторинговые группы работают не от того, что там кого-то хотят там прям за руку поймать, а есть ограничения».

«Но в то же время со стороны нерадивых бизнесменов есть факты, когда нарушают. У нас есть те, которые неоднократно нарушают – если даже они попадаются, потом их штрафуем, но все равно они по новой продолжают нарушать. Но я думаю, что здесь уже должна быть сознательность со стороны «Атамекена», бизнес-сообщества, не допускать того, чтобы эти нарушители работали, дальше продолжали. Это в итоге тень на всех. Если жестко все будут соблюдать, то мониторинговая группа, она не нужна никому», — считает аким Алматы.

Как заявил глава города, «там где идет нарушение, большое скопление людей, исходя из этого такая работа будет проводиться».

«Естественно, чтобы не допускать, вчера то, о чем говорил президент, лучше пусть они в определенное время работают, и дальше нет смысла постоянно их контролировать, но если они работают до пяти утра, естественно надо реагировать, тогда смысл вот этих ограничительных мер?» — сказал Сагинтаев.

Напомним, 1 апреля на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции (КВИ) Токаев заявил о том, что ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. По мнению президента, работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще.