Инфляция за март выросла в Казахстане

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за март 2021 года, по сравнению с февралем, составила 0,6%, с мартом 2020 года – 7%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.

«Повышение цен отмечено на овощи свежие на 3,2%, масло подсолнечное – на 1,9%, сахар-песок – на 1,7%, картофель, фрукты свежие, говядину – по 1%, крупы – на 0,9%, макаронные изделия, чай, баранину, молоко пастеризованное, свинину – по 0,8%, яйца, окорочка куриные, кефир – по 0,7%, муку – на 0,6%, масло сливочное – на 0,4%. Алкогольные напитки подорожали на 1%», — говорится в экспресс-информации на сайте статбюро.

Снижение цен зафиксировано на рис на 1,1%, пшено – на 0,6%, капусту белокочанную – на 0,3%.

За март 2021 года цены на продовольственные товары увеличились на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%, платные услуги – на 0,2%.