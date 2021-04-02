Инфляция за март выросла в Казахстане

Новости 91 0
Как Эрдоган обвалил тенге сразу после Наурыза Как Эрдоган обвалил тенге сразу после Наурыза
30537

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за март 2021 года, по сравнению с февралем, составила 0,6%, с мартом 2020 года – 7%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.

«Повышение цен отмечено на овощи свежие на 3,2%, масло подсолнечное – на 1,9%, сахар-песок – на 1,7%, картофель, фрукты свежие, говядину – по 1%, крупы – на 0,9%, макаронные изделия, чай, баранину, молоко пастеризованное, свинину – по 0,8%, яйца, окорочка куриные, кефир – по 0,7%, муку – на 0,6%, масло сливочное – на 0,4%. Алкогольные напитки подорожали на 1%», — говорится в экспресс-информации на сайте статбюро.

Снижение цен зафиксировано на рис на 1,1%, пшено – на 0,6%, капусту белокочанную – на 0,3%.

За март 2021 года цены на продовольственные товары увеличились на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%, платные услуги – на 0,2%.

Похожие материалы:

  1. В Казахстане подорожали подсолнечное масло, сахар, яйца, мука, крупы и куриное мясо в феврале
  2. Предельные цены на яйца и подсолнечное масло хотят установить на три месяца в Нур-Султане
  3. В Алматы установили предельную цену на куриные яйца
  4. «Туркестан – центр духовности тюркского мира». «Русский язык прекрасно и гармонично живет в казахстанском обществе»: ответ на очередной вброс российских СМИ». «В полтора раза выросла в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом»
  5. Площадь зараженных «бактериальным ожогом» садов выросла в 50 раз — сенат РК