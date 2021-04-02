Названы ТРЦ Алматы с пунктами вакцинации от COVID-19

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Названы торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Алматы с пунктами вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба акима города.

«Развернуты прививочные кабинеты в школах, на рынках, а также в ТРЦ. Уже составлен предварительный список: в Алатауском районе ТРЦ «Ак Орда», в Ауэзовском районе ТРЦ «Спутник», «Гранд Парк», «Москва», «Азия Парк», «Алматы». В Бостандыкском районе «Мега центр Алматы», ТРЦ «АДК», «Есентай Молл», «Атакент молл», «Алматы» в Жетысуском районе ТРЦ «Мерей», «Максима», «Адем», в Медеуском районе ТРЦ «Достык Плаза», ГУМ, в Турксибском районе «МАРТ», — сообщили в горакимате в пятницу.

Кроме этого, как заверили власти города, прорабатывается вопрос организации пунктов на территории алматинских рынков: «Ожет», «Ак булак», «Кенжехан», «Тастак», «Орбита», «Олжа», «Байсат», «Турксиб» и других.