МСХ не верит, что Литва обгонит Казахстан по производству пшеницы

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства ответило на критику депутата мажилиса парламента Ирины Смирновой.

«Мы ежегодно производим в среднем 20 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. На внутреннее потребление, в том числе на производство муки, нам нужно 10-11 млн. С учетом переходящего остатка мы можем экспортировать 7-8 млн тонн пшеницы ежегодно.

Экспорт Литвы составляет в среднем 3 млн тонн. Но почему-то промолчали, что экспортные рынки Казахстана – это Средняя Азия и Афганистан, а у Литвы – весь мир. Разница в том, что Казахстан «Landlocked country», то есть в отличие от Литвы с ее незамерзающим портом Клайпеды, у нас нет выхода к морю. Но мы все равно в лидерах», — заявил на брифинге СЦК при президенте РК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов в пятницу.

Также, по его мнению, в целом заявлять о том, что «Литва в три раза нарастит производство пшеницы с учетом ограниченности в земельных ресурсах и обгонит Казахстан, это как минимум сомнительный факт».

«Другой вопрос – урожайность, она ниже по средним показателям. Нам надо работать в этом направлении, вносить минеральные удобрения, использовать качественные семена, внедрять современные агротехнологии. Однако и у нас средние хозяйства в зерносеющих регионах, которые собладают агротехнологии, получают 25-30 ц/га стабильно», — добавил он.

Таким образом в министерстве уверены, что Смирнова «допустила много неточностей и заведомо ошибочных и некорректных сравнений, особенно касательно экспортных возможностей Казахстана и Литвы».

Напомним, 31 марта Смирнова выступила с критикой в отношении МСХ.

«Несмотря на выделение значительных средств на развитие аграрного сектора, к примеру, средняя урожайность пшеницы в Казахстане, не выше 12 ц/га, хотя в подобных по климату России и Канаде эти показатели выше в два-три раза. Литва, возможно, скоро обгонит Казахстан как производитель и экспортер пшеницы: Казахстан на 10 месте в мире, а Литва — на 12», — сказала Смирнова на заседании мажилиса.