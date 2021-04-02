Караганда. 2 апреля. КазТАГ – Синтетические наркотики на Т24 млрд изъяли оперативники Караганды из четырех нарколабораторий, передает КазТАГ.

«Управлением по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Карагандинской области в результате проведения спецоперации выявлена и ликвидирована деятельность четырех нарколабораторий по производству наркотических средств синтетического происхождения, две из них на территории Карагандинской области, по одной в Акмолинской области и в Павлодаре», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области в пятницу.

Как уточняется, 31 марта текущего года в Акмолинской области задержан один из организаторов данной преступной группы. 30-летний житель Карагандинской области приобрел дом в указанном регионе, оборудовав его необходимыми приспособлениями для изготовления наркотических средств синтетического происхождения в больших объемах, с дальнейшей реализации в различных регионах Республики. В ходе проведенного санкционированного обыска у задержанного обнаружено и изъято более трех кг готового наркотического средства «мефедрон» и 35 литров наркотического средства «мефедрон» в жидком виде, а также три тысячи литров жидких и около 50 кг сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что ранее были задержаны активные участники данной организованной преступной группы, а именно изготовители наркотических средств 32-летний алматинец, 35-летний житель Акмолинской области и 21-летний житель Павлодарского региона, которые вели свою преступную деятельность на территориях Карагандинской области, в городах Нур-Султан, Алматы и Павлодар, — сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

«Стоит отметить, что из оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 кг готовых к сбыту наркотических средств, что равна 100 тыс. разовых доз, цена на черном рынке которых составила бы около Т1 млрд 600 млн. По словам экспертов, из изъятых компонентов, фигуранты могли бы изготовить около полтора миллиона доз на сумму Т24 млрд, которые могли бы разойтись по всей стране», — резюмируется в сообщении.