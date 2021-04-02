У трех казахстанских вузов отозвали аккредитацию

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ — Казахстанские аккредитационные агентства отозвали свидетельства об аккредитации у трех вузов, которые не впускали специалистов для проведения проверки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Наша организация занимается аккредитацией учебных заведений, то есть мы проверяем соответствие образовательных программ стандартам качества. Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания. В связи с этим мы приняли решение об отзыве аккредитации», — отметил директор НУ «Независимый казахстанский центр аккредитации» Бегалы Халмуратов.

По его словам, Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) отозвало свидетельство об аккредитации у Центрально-Азиатского университета, Актауского гуманитарно-технического университета (ранее – Казахстанский морской университет) и Университета «Астана». В МОН напомнили, что ранее эти же вузы также препятствовали проведению плановых проверок МОН, о которых знали заранее. Судебные разбирательства продолжаются уже полтора года.

«В соответствии с процедурами Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) организации образования должны проходить постаккредитационный мониторинг, отслеживающий выполнение рекомендаций по итогам проведенной аккредитации. В связи с отказом Центрально-Азиатского университета пройти процедуру постаккредитационного мониторинга и непредставлением отчета о выполнении рекомендаций IAAR Аккредитационным советом IAAR принято решение об отзыве свидетельства об аккредитации», — сообщила генеральный директор НУ «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» Алина Жумагулова.

Министерство образования и науки, аккредитационные агентства и работодатели совместно работают над общей целью — повышение качества высшего образования.

«Как вы помните, это те вузы, которые не запускали нас в здание и всячески препятствовали проверке. Ранее по итогам проверок в этих вузах были выявлены многочисленные нарушения норм законодательства в сфере образования. В прошлом году у них были проблемы и с аккредитацией, в связи с чем выпускники не смогли своевременно получить дипломы и трудоустроиться либо поступить в магистратуру. К сожалению, остальные студенты не сделали соответствующие выводы. В этом году та же проблема, стоит вопрос о качестве подготовки кадров. Со стороны этих вузов наблюдается искусственное затягивание сроков принятия решений по результатам проверок», — отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Согласно закону «Об образовании» высшие учебные заведения без лицензии и аккредитации не могут выдавать дипломы.