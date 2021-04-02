Назначен новый завотделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК

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Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Назначен новый заведующий отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК, сообщает пресс-служба правительства.

«Распоряжением премьер-министра РК Налибаев Нурлыбек Машбекович назначается на должность заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Налибаев работал первым заместителем акима Кызылорды, руководителем аппарата акима Кызылординской области, акимом Шиелийского района Кызылординской области.

До 1 апреля 2021 года являлся акимом Кызылорды.

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