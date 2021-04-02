Туши косули обнаружены в багажнике жителей ВКО на трассе Омск-Майкапшагай

Усть-Каменогорск. 2 апреля. КазТАГ — На трассе Омск-Майкапшагай в Зайсанском районе была остановлена и проверена машина «Шевролет Нива», в багажнике которой были обнаружены туши косули, сообщает пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«В машине находились 47-летнийй житель села Боран и 43-летний житель города Зайсана.

В багажнике были обнаружены и изъяты две туши косули общим весом 37 кг и двуствольное гладкоствольное ружье 16-го калибра, принадлежащее одному из мужчин», — рассказали в пресс-службе ДП ВКО в пятницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 337 (незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного оружия) УК РК.

«Если вина подозреваемого будет доказана, его ждет наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — резюмируется в сообщении.