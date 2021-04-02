Токаев принял преемника Есимова

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаеву было доложено о текущей деятельности фонда, проводимой работе по исполнению ранее данных поручений президента по обеспечению реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной стабильности, а также финансовой устойчивости группы компаний «Самрук-Казына», — говорится в сообщении в пятницу.

Саткалиев проинформировал главу государства о планах строительства новых объектов, связанных с развитием «зеленой» экономики, а также по вопросам приватизации активов фонда.

«В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений, касающихся стратегии развития «Самрук-Казына», — добавили в Акорде.

Напомним, вечером 20 марта в социальных сетях появились сообщения о предстоящей отставке Ахметжана Есимова с поста главы ФНБ и назначении на пост руководителя фонда Алмасадама Саткалиева, а уже 21 марта появился документ, в котором говорилось о временном возложении обязанностей руководителя ФНБ на Саткалиева.

Саткалиев в сентябре 2018 года был назначен управляющим директором по управлению активами и приватизации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», до этого был председателем совета директоров АО «KEGOC», чуть ранее – заместителем председателя ОЮЛ «KAZENERGY».

Затем источник в финансовой сфере сообщил МИА КазТАГ, что преемника Есимова представят 29 марта. Информация в итоге подтвердилась.

Есимову в 2021 году исполнилось 70 лет. Он считается одним из политических старожилов и близким соратником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Есимов возглавил ФНБ в декабре 2017 года, до этого работал председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017», перед этим занимал должность акима Алматы.