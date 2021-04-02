Токаев заслушал отчет Досаева

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за І квартал текущего года. Председатель Национального банка также представил оценки основных рисков для восстановления мировой экономики», — говорится в сообщении в пятницу.

Токаев был проинформирован о платежном балансе страны за 2020 год, состоянии валовых международных резервов, а также о подходах к хеджированию портфеля золота.

«Досаев доложил об исполнении поручений президента, касающихся реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и создания Национальной платежной системы, а также озвучил предложения по реформированию жилищной политики. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений», — добавили в Акорде.