Оплатить половину страховки от засухи или ливней пообещало фермерам МСХ РК

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Оплатить половину страховки от засухи или ливней пообещало фермерам министерство сельского хозяйства Казахстана.

«Согласно новым правилам аграрного страхования, теперь 50% от стоимости страховки берет на себя государство. При этом, фермеру нужно заплатить только 50% и остальную часть страховая компания получит сама от государства», — сообщили в минсельхозе в пятницу.

Согласно информации, новая система страхования заработала в Казахстане в 2020 году. Как заверили в МСХ, фермеры, заплатив около Т100 млн страховки, получили порядка Т535 млн страховых выплат, что помогло существенно покрыть расходы. При этом, как уверяют в ведомстве, наступление страхового случая определяли не члены комиссии, а информационная система, опираясь на спутниковые данные, что обеспечило объективность и прозрачность страховых выплат.

Страхованию подлежат зерновые: пшеница, ячмень, кукуруза, овес и масличные: подсолнечник, рапс, лен. Застраховать свои посевы могут фермеры Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахской области, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

По информации МСХ, застраховать поля от засухи фермеры могут с ЭЦП, на портале Qoldau.kz: выбрать из списка полей те, которые надо застраховать, выбрать страховщика и оплатить 50% от стоимости страховки.

После этого, по данным ведомства, фермер сможет через личный кабинет ежедневно отслеживать уровень влаги в почве. Если система зафиксирует дефицит или избыток влаги, аграрий получит уведомление на электронную почту и предложение подписать ЭЦП заявление на выплату. Согласно договору страхования, деньги должны выплатить в течение 15 рабочих дней с момента наступления страхового случая.

Также, индексное страхование рисков от дефицита влаги предполагает три фазы, в ходе которых может наступить страховой случай. Первая фаза – с 15 мая по 14 июня, вторая фаза – с 15 июня по 14 июля и третья фаза действия страховой защиты – с 15 июля по 14 августа. Для каждой из этих фаз в системе выставлены свои точки, при которых срабатывает страховой случай, и по каждой из фаз предусмотрены выплаты.