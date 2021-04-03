2192 случая COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 1-2 апреля

Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – 2192 случая COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 1-2 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 31 марта 2021 года КВИ+: заболеваемость – 251 053 (2122 за минувшие сутки), смертность – 3085 (13 за 1 апреля); с 1 августа 2020 года по 2 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость – 50 665 (70 за 1 апреля), смертность – 694 (двое за 1 апреля)», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 26 821 человек (25 362 КВИ+ и 1459 КВИ-), из них в стационарах находятся 8590 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 267 пациентов.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 377 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 98 пациентов; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 63 пациента», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 222 606 человек.