Межведомственная комиссия изменила данные в своих сообщениях: 650 новых случаев — в Алматы, а не в столице

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Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Почти 650 человек заразились за сутки КВИ в Алматы, передает корреспондент агентства (Причина техповтора — ошибка МВК в первоначальной информации).

По официальным данным, распространенным в субботу, ситуация с суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией (КВИ) в разрезе регионов выглядит следующим образом:

Нур-Султан – 438

Алматы — 647

Шымкент — 66

Акмолинская область — 48

Актюбинская область — 137

Алматинская область — 258

Атырауская область — 110

Восточно-Казахстанская область — 42

Жамбылская область — 23

Западно-Казахстанская область — 112

Карагандинская область — 85

Костанайская область — 35

Кызылординская область — 32

Мангистауская область — 25

Павлодарская область — 31

Северо-Казахстанская область — 17

Туркестанская область — 16

Как сообщал ранее КазТАГ, за 1-2 апреля в Казахстане выявили 2192 случая COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ.

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