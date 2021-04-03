Межведомственная комиссия изменила данные в своих сообщениях: 650 новых случаев — в Алматы, а не в столице

Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Почти 650 человек заразились за сутки КВИ в Алматы, передает корреспондент агентства (Причина техповтора — ошибка МВК в первоначальной информации).
По официальным данным, распространенным в субботу, ситуация с суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией (КВИ) в разрезе регионов выглядит следующим образом:
Нур-Султан – 438
Алматы — 647
Шымкент — 66
Акмолинская область — 48
Актюбинская область — 137
Алматинская область — 258
Атырауская область — 110
Восточно-Казахстанская область — 42
Жамбылская область — 23
Западно-Казахстанская область — 112
Карагандинская область — 85
Костанайская область — 35
Кызылординская область — 32
Мангистауская область — 25
Павлодарская область — 31
Северо-Казахстанская область — 17
Туркестанская область — 16
Как сообщал ранее КазТАГ, за 1-2 апреля в Казахстане выявили 2192 случая COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ.