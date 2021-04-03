Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Названа планируемая цена встречных поставок из России за газ из Карачаганака на 2021 год, передает корреспондент агентства.

«Установить цену газа по сделке, заключаемой между ТОО «КазРосГаз» и уполномоченной ПАО «Газпром» организацией – GAZPROM Schweiz AG при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2021 году для обеспечения газом внутреннего рынка Республики Казахстан путем встречных поставок в 2021 году на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция «Александров Гай» в объеме до 2 млрд кубических метров по цене 4206 российских рублей за 1 тыс. кубических метров за газ российского происхождения, поставляемый на границу Российская Федерация/Республика Казахстан в течение 2021 года», — говорится в проекте постановления правительства.

Как пояснили разработчики, «несогласование проекта приведет к прекращению обменных операций по поставке импортного газа и необходимости приобретения газа потребителям Республики Казахстан по рыночным ценам, что повлечет за собой риски неблагоприятных социально-экономических последствий».