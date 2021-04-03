Посещение особо охраняемых природных территорий разрешил Бекшин в Алматы

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление.

«Перевести: На дистанционный формат студентов ТиПО, вузов и учащихся общеобразовательных школ. На формат очного обучения только дежурные классы — с первого по пятый в общеобразовательных и по седьмой класс включительно в международных школах», — говорится в сообщении в субботу.

Под запрет попадает на деятельность: детских оздоровительных лагерей, библиотек, религиозных объектов, спортивных объектов, объектов культуры — театров, кинотеатров, концертных залов, цирка, детских развлекательных центров, банкетных залов, ночных игровых и лото клубов, караоке, бильярдов, объектов общественного питания в учреждениях образования.

Также под запретом остаются движение междугородних и межобластных регулярных автобусов, нерегулярные туристические перевозки, проведение зрелищных массовых мероприятий, семейных торжеств, а также конференций, форумов, собраний, выставок.

«Ограничения: продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины могут работать с 6.00 до 00.00; непродуктовые магазины — с 10.00 до 20.00; попасть в парикмахерские можно будет только по записи; ТРЦ разрешили работать только в будни с 10.00 до 22.00; супермаркеты, гипермаркеты и торговые сети могут работать с 6.00 до 2.00», — гворится в постановлении.

Между тем, разрешена работа ряда торговых и спец организаций: крытые универсальные рынки в будние дни, кроме выходных; открытые рынки, а также крытые продовольственные в будни и субботу, кроме воскресенья; деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями; деятельность РГКП «ОЗ «Бобек».

Помимо этого, Бекшин разрешил посещение особо охраняемых природных территорий.

Документ вступит в силу с 3 апреля.