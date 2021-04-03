Столичные мечети «Хазрет Султан» и «Нур-Астана» хотят включить в госсписок памятников

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Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Столичные мечети «Хазрет Султан» и «Нур-Астана» хотят включить в государственный список памятников, передает корреспондент агентства.

«Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Нур-Султана (…) дополнить строками, порядковые номера 40, 41, 42, следующего содержания: «Второе здание бывшей мусульманской школы, начало ХІХ века» (…), «Мечеть «Хазрет Султан», 2012 год» (…), «мечеть «Нұр-Астана», 2005 год», — говорится в проекте постановления акимата Нур-Султана.

Здание бывшей мусульманской школы намерены ввести в список памятников градостроительства и архитектуры, а две мечети – в список сакральных объектов.

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