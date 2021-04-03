Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 4 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 4 апреля в Туркестанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте 4 апреля во второй половине дня ожидается сильный дождь. Утром и днем ожидаются гроза, град, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 4 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде утром и днем 4 апреля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«Днем 4 апреля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«4 апреля в Актюбинской области местами ожидается туман, ночью местами гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на юге области порывы 16 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«4 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 апреля ночью и утром ожидается туман», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«4 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4-5 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.