Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Погода без осадков в воскресенье ожидается в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем около +5+7, ночью -2-4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +5+7.