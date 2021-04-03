Увеличилось количество международных рейсов из аэропорта Туркестана

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Туркестан. 3 апреля. КазТАГ – Увеличилось количество международных рейсов из аэропорта Туркестана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«С 3 мая 2021 года авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить регулярные пассажирские рейсы из духовной столицы Тюркского мира города Туркестан в Стамбул.

Турецкая авиакомпания будет выполнять регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул на воздушном судне типа Б-737 с частотой три рейса в неделю (вторник, четверг, суббота)», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, с 17 мая 2021 года отечественный лоукост перевозчик Fly Arystan (группа компании «Эйр Астана») планирует увеличить выполняемое количество рейсов между городами Туркестан и Стамбул до семи рейсов в неделю (ежедневно).

«Таким образом, уже в мае текущего года между двумя городами ожидается выполнение 10 регулярных пассажирских рейсов в неделю. Вместе с тем, в планах запуск новых рейсов из Туркестана в Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и другие», — пишет пресс-служба.

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Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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