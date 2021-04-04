2104 случая COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 2-3 апреля

Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – 2104 случая COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 2-3 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 31 марта 2021 года КВИ+: заболеваемость – 253 107 (2054 за минувшие сутки), смертность – 3092 (семеро за 2 апреля); с 1 августа 2020 года по 3 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость – 50 815 (50 за 1 апреля), смертность – 700 (четверо за 2 апреля)», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 27 516 человек (26 180 КВИ+ и 1336 КВИ-), из них в стационарах находятся 9996 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 520 пациентов.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 398 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 64 пациента», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 223 835 человек.