Нур-Султан, Алматы и четыре области находятся в «красной» зоне по эпидситуации

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Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Нур-Султан, Алматы и четыре области находятся в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в воскресенье матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Шымкент, Акмолинская и Акмолинская области.

Все остальные области находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

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