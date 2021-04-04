Жжение и припухлость наблюдается на месте введения вакцины Qaz-COVID-In

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Алматы 4 апреля. КазТАГ – Жжение и припухлость наблюдается вакцины на месте введения вакцины Qaz-COVID-In, сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в РК.

«По результатам 1 и 2 фазы клинических исследований, побочных эффектов вакцины Qaz-COVID-In не обнаружено. При этом, наблюдались характерные после прививки местные реакции: небольшое жжение, припухлость на месте введения вакцины и так далее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня состояние всех добровольцев, участвовавших в испытаниях, удовлетворительное.

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