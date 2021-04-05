100% акций «КОРЭМ» передали от «Самрук-Қазына» в республиканскую собственность

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – 100% акций АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» («КОРЭМ») передали от АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» в республиканскую собственность, передает корреспондент агентства.

«Принять предложение АО «ФНБ «Самрук-Қазына» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций АО «КОРЭМ» по договору дарения», — говорится в постановлении правительства.

Документ уже введен в действие.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» на «КОРЭМ» возложены следующие функции:

— осуществление организации и проведения спот-торгов;

— осуществление организации и проведения централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды, а также централизованных торгов электрической мощностью на один год;

— обеспечение равных условий доступа субъектам оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией;

— определение соответствия субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным правилами централизованной торговли электрической энергией;

— осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;

— обеспечение в пределах своей компетенции субъектов оптового рынка электрической энергии информацией по индикативным ценам на электрическую энергию, сложившимся на централизованных торгах, и другой рыночной информацией.

В соответствии с подпунктом 5-6) статьи 15 закона «О поддержке использования возобновляемых источников» на «КОРЭМ» возложены функции организации и проведения аукционных торгов.