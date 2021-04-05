Около Т1,6 млрд может получить «Егемен Казахстан» в рамках госинформзаказа от МИОР

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Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т1,6 млрд планирует выделить министерство информации и общественного развития на государственный информационный заказ в АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», сообщает министерство финансов.

На проведение госинформполитики и размещение заказа через АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» министерству информации и общественного развития (МИОР) РК запланировано Т1,599 млрд, следует из проекта постановления о корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год, размещенного на официальном сайте минфина.

Согласно информации, на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территориях особо опасных природных очагов РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева» сумма скорректирована до Т5,4 млрд.

Также, на создание и развитие интегрированной системы налогового администрирования минфина сумма скорректирована до Т670 млн.

Напомним, 29 марта Союз журналистов Казахстана опубликовал письмо, в котором подчеркнул, что при распределении госзаказа в СМИ должно учитываться мнение журналистского сообщества.

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