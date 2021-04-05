Что волнует душу казаха (в конце марта)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Заключительный мартовский обзор казахской прессы» — Одной из сквозных тем со времен распада СССР и обретенной в одночасье независимости в казахскоязычной печати стали вопросы самоидентификации, в том числе в тонких вопросах веры. Как известно, Казахстан по преимуществу, а сейчас в силу того, что титульная нация стала и по численности превалирующей в границах республики – мусульманская страна. Кроме казахов исповедуют ислам такие народы, проживающие в республике, как уйгуры, чеченцы, азербайджанцы, турки-ахыска, татары, узбеки, таджики, курды, карачаевцы и т.д. Практически все, назовем их так, мусульманские народы, придерживаются суннизма, и только азербайджанцы относятся к шиитской ветви (суннизм и шиизм – это две главные ветви, направления Ислама, еще есть суфизм и т.д.).

Как бы то ни было, в последнее время, несмотря на расширение числа поклонников исламской религии, стали появляться мнения, в том числе и в СМИ, что, дескать, у нас есть свое уложение и мировоззрение в этом вопросе, свой «масхаб», давно сложившийся у казахов, с тех пор как они познакомились и приняли Ислам. Именно об этом статья Бекболата ҚАРЖАН в «Кала мен Дала» этого года.

Мнение автора надо в религии отходить от арабизации и приходить к казахскости, к национализму. Только это может спасти от разрушения. «Өзінің тарихын ұмытып, бір шеттегі араптың кім екенінің бізге не керегі бар? Бұл да сатқындықтың бір түрі. Мешіттерде Абылайлар, Қабанбайлар, Бөгенбейлар, Наурызбайлар неге айтылмайды? Оның есесіне араптың батырлары – Сағи ибн Абу Уаққастар, Омарлар, Оспандар айтылып жатыр» — Почему мы забываем свою историю? Почему в мечетях не услышишь родных имен богатырей – как Абылай, Кабанбай, Богенбай, Наурызбай? Зачем нам арабские батыры – Саги ибн Абу Уакас, Омар и др.»…- ставит вопрос Бекболат Қаржан.

Газета «Жас Алаш» поднимает не только глобальные вопросы бытия казахов, но и текущие, но не менее важные вопросы. Ибрагим БЕКОВ в заметке «Миллиардтар бөлінсе де кептелістен көз ашпадық, Сағынтаев мәселеге мән бере ме?» поднимает проблему, связанную с развязочным мостом в районе пересечения таких нагруженных магистралей города Алматы, как Рыскулова и Кульджинский тракт.

Когда-то в связи с началом строительства эстакады был обрадован народ, как живший на городской территории, так и на областной. Думали: новая развязка решит многие транспортные проблемы въезда и выезда из города. Во всем мире такие вещи делаются на раз и приносят только удобства. Но только наши акимы могут из благой идеи сделать муку и проблемы для населения.

Главный официоз республики на казахском языке «Egemen Qazaqstan» обратил внимание на самые ходовые, модные имена, которыми нарекают новорожденных граждан странны. Очень часты были такие мужские имена как Айсултан и Нурислам, а среди девочек Асылым и Раяна, Медина и Айзере. В этом году самым популярным мужским именем пока является Алихан (4 268 раз).

В этом году исполняется 155-летие со дня рождения видного политического деятеля Алихана БОКЕЙХАНОВА и в повторении его имени в новых гражданах Алаша есть определенный символизм, считает автор материала. Указывает на бессмертность народа и уважение к славным именам. А имя Раяна означает «врата рая».

Назира ДАРИМБЕТ – «Латиница не улучшит положение казахского языка — журналист» — Автор газеты «Қазақ үні» Дастан ЕЛДЕС считает, что в Казахстане при переходе на латиницу необходимо досконально изучить опыт Узбекистана, чтобы не повторить их ошибок.

«В течение 27 лет латиница в Узбекистане находится в «подвешенном» состоянии, до сих пор 70% литературы — на кириллице, но молодежь уже не читает на кириллице, несмотря на дефицит литературы на латинице. 30% литературы на латинице — это, скорее всего, лишь учебная литература. Узбеки недовольны сложностями при чтении, письме и компьютерном наборе. Значительная часть населения не сумела освоить латиницу, продолжая использовать кириллический алфавит; в последнее время увеличиваются русские классы и школы, в вузах лекции читаются на русском языке. В Узбекистане только сейчас пришло осознание, что смена графики стоит не миллионы, а многие миллиарды долларов. Не говоря о потерях бесценных рукописей, книг и самой «души» языка…

Латиница сама по себе не улучшит положение казахского языка, не создаст казахскую литературу, не издаст книги, не повысит уровень образования и знания английского языка, не введет новые термины, технологии».

«Казахи и в худшие времена ходили на тои — Торегали Тореали» — Певец Торегали ТОРЕАЛИ выдвинул обвинения в адрес блюстителей порядка, которые выявляют нарушителей карантинных мер, пишет газета «Алаш Айнасы».

Известный казахстанский певец поддержал своего коллегу Кайрата НУРТАСА, который был недавно оштрафован за участие в торжестве в одном из ресторанов Алматы.

«Несколько дней вижу уже публикации, все пишут, говорят про Кайрата, как его поймали на тое, словно он какой-то преступник-злодей. Настоящие люди искусства, если их приглашают, не должны отказываться, должны принять любое приглашение. Это их долг. Если помните, даже в годы войны наша Роза-апай, Багланова пела на передовой фронта, под пулями. И нам тоже приходится, поедешь в любое место, начиная от тюрьмы, где распространен туберкулез, до высоких трибун, где торжествует коррупция, раз тебя пригласили с уважением. И что, если, начиная с высшего руководства, власти нормально не борются с ковидом, один Кайрат должен сохранять карантинные меры?» — написал Тореали в Instagram.

По мнению певца, народ прячется не от вируса, а от власти, справляя торжества и тои тайком, и за это нельзя винить людей. И в худшие времена наш народ ходил на тои, говорит он.

Шымкентская газета «Замана» провела опрос с целью получить ответ на вопрос: нужно ли законом запрещать ношение хиджаба?

«Для нас это чуждо, пусть носят платки», «Мы не арабы, мы казахи, нужно одеваться в соответствии со своими традициями», так объяснили свое мнение пользователи. Но были и противоположные мнения. «Нужно также тогда законом запретить носить открытую одежду», «Не все, кто носит хиджаб, — плохие», написали противники запрета ношения хиджабов», — отмечается в заметке.

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Обзор казахскоязычной прессы (15-25 марта)» — На портале Аbai.kz опубликовано мнение автора под псевдонимом «Ка Мырза» об официальной встрече премьер-министра Казахстана Аскара МАМИНА и премьер-министра России Михаила МИШУСТИНА, состоявшейся 22 марта.

В ходе встречи премьер России Мишустин поздравил казахстанского коллегу с праздником Наурыз мейрамы. «Наурыз кутты болсын», — сказал Мишустин на казахском языке. В свою очередь Аскар Мамин коротко ответил ему «спасибо» на русском.

По мнению автора, для того чтобы государственный язык перестал быть придаточным на собственной земле, правительство должно заговорить на казахском, а парламент должен начать издавать на нем законы.

На портале Qamshy.kz опубликовано интервью с казахстанкой Лайло МАККАБАЕВОЙ, которая была вынуждена навсегда уехать в Турцию из-за осуждений со стороны общества.

Девушка из Шымкента переехала в Турцию в 2019 году. Сейчас она проживает в Стамбуле и работает логистом в одной из международных компаний.

По словам Лайло Маккабаевой, в Казахстане очень сложно устроиться на работу, нося при этом хиджаб. Она отметила, что это главная причина, по которой она покинула родину и уехала в другое государство.

На портале Skifnews.kz опубликовано высказывание главного муфтия Казахстана Наурызбая кажы ТАГАНУЛЫ о том, что смена пола является восстанием против природы.

«Смена пола является восстанием против собственной природы человека. Это самая тяжелая форма безнравственности. Так что, если кто-то из нас станет другом дьявола, пойдет против своего творения и поменяет пол – то это означает, что человек заблудился в своих суждениях и попал в немилость», ― заявил Наурызбай кажы Таганулы.

«В Казахстане предложили отказаться от названия района в честь героя войны генерала Панфилова» — На портале Аbai.kz опубликована заметка Кали ИМБРАЙЫМЖАНОВА о «необходимости избавления от отголосков тоталитарного строя Советского Союза в Казахстане.»

Автор упоминает, что в Алматинской области есть Панфиловский район. По его словам, это название было навязано командно-административной системой советской эпохи, и сейчас необходимо избавиться от советского названия и вернуть исконное, историческое название района Орбулак.

Досымжан НАУХАНОВ – «Поручение президента не выполняется, позитивный опыт не тиражируется» — Елнур БЕЙСЕНБАЕВ раскритиковал жилищную программу для молодежи, пишет Baq.kz.

«Многие молодые семьи не могут участвовать в программе «7-20-25» или «7-20-20» из-за необходимости подтверждения источников дохода. А ведь по поручению президента была запущена программа аренды квартир на 5-летний срок для рабочей молодежи в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. То есть за три года по программе необходимо предоставить 9 тысяч квартир», — сказал он.

По словам мажилисмена, в 2019 году было предоставлено 3 тыс. квартир, а в 2020 году всего 1 тыс.

«Гендерный вопрос убил институт отцовства» — Ученый Омирзак ОЗГАНБАЕВ заявил, что чрезмерное внимание к феминизму может привести к потере национального казахского духа, пишет Baq.kz.

«Сегодня часто говорят, что репутация мужчины как отца ухудшилась. Это означает, что в традиционной казахской семье все меньше и меньше отцов, которые решают проблемы и воспитывают своих детей не только на словах, но и одним только взглядом. Основными причинами падения авторитета отца можно назвать уравнивание в советское время прав мужчин и женщин и продолжение этой политики сейчас, что усугубляется глобализацией», — сказал Озганбаев.

По его словам, необходимо работать над повышением авторитета отцов в обществе. А также к воспитательной работе школ и детских садов надо привлекать больше мужчин и отдавать им приоритет.

«Как казахская домбра завоевывает мир» — Для искусства нет границ. Сегодня представители разных стран проявляют интерес к казахской национальной культуре, пишет Egemen Qazaqstan.

Радек родился в южноафриканском Кейптауне, а в 2017 году с родителями приехал в Казахстан, его отец получил здесь работу. Как говорят родители парня, Радек полюбил национальные костюмы казахского народа, а также блюда и домбру.

«Мы заметили его страсть к музыке и хотели, чтобы Радек научился играть именно на домбре. Нам интересна культура страны, в которой мы живем. Поэтому я купил сыну этот казахский музыкальный инструмент», — поделился его отец Хаймиш ПОЛС.

«Неизвестный Казахстан: казах, о котором писал Чехов» — Некогда в газете «Егемен Казахстан» был опубликован небольшой рассказ о судьбе казаха Ултанбая ЖАКСЫМБЕТОВА, который был отмечен в истории великим русским писателем. Подробно об истории Жаксымбетова рассказал его правнук Хамза ЕСПЕМБЕТОВ.

По словам Хамзы Еспембетова, версий, почему его прадедушка был отправлен царскими властями в ссылку, несколько… Так или иначе, но его отправили в ссылку на остров Сахалин. 7 февраля 1875 года Генеральный военный суд приговорил Жаксымбетова к 12 годам каторжных работ на руднике. Его жена Батыма приняла решение ехать вместе с мужем.

Дело в том, что в 1890 году Чехов посетил все посты и села острова с разрешения генерал-губернатора Приморского края А. Н. Корфа и главы Сахалина, генерала В. О. Кононовича. Писатель-гуманист поставил себе цель изучить жизнь ссыльных на острове, который с 1869 года официально считался местом депортации для особо неблагонадежных.

Чехов решил провести перепись депортированных и исследовал самые отдаленные поселения Сахалина.

В картотеке Чехова есть записи и об Ултанбае Жаксымбетове. Он обозначен как «крестьянин из ссыльных, 65 лет». Годом его приезда на Сахалин указан 1875. Также в карточке записано: «Женат на родине и на Сахалине, то есть дважды, что характеризует его семейное положение».

Есть и карточка Батимы. «Родиной Ултанбая был указан Танкент, а Батимы — Ташкент. Возможно, это опечатка или писатель неправильно понял ответ. Это неизвестно», — пояснил Хамза Еспембетов.

Составил Чехов карточку и на вторую жену — Сесану. Она попала на Сахалин в 1880 году в возрасте 34 лет. Также из записей Чехова понятно, что Ултанбай был отцом двоих сыновей — 4-летнего Махмета и годовалого Абдул-Малика.

«Таинственные казашки, героически воевавшие на танках» — Точно известно, что победу во Второй мировой войне приблизили и казахские герои. Но по непонятным причинам их героизм был забыт даже в родной стране, пишет Zamana.kz.

В газете «Советский Казахстан» от 22 августа 1944 года, некогда выходившей в Караганде, было опубликовано письмо, отправленное казахским солдатом Топатаем ЖУНУСОВЫМ полевой почтой №28054-0. Статья об этом письме вышла под заголовком «Девушки-танкисты».

В ней рассказывается о подвигах казахских девушек-танкистах. Командир экипажа, младший сержант Жамал БАЙТАСОВА, заряжающий Кулькен ТОКБЕРГЕНОВА, механик-водитель Кульжамила ТАЛКАНБАЕВА и связист-стрелок Джамиля БЕЙСЕНБАЕВА. Автор письма говорил, что встретил их, когда юных защитниц награждали медалями «За отвагу».

В декабре 1974 года писатель-ветеран Калмукан ИСАБАЕВ разместил в газете «Қазақ Әдебиеті» статью под названием «Қайда екен, қайда, сол батыр қыздар?» (Где они, где эти девушки-герои?). Он поднял вопрос о необходимости дополнить сведения об этих четырех казахских защитницах, призвав посодействовать и общественность. Однако какой-либо новой информации так и не появилось.

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