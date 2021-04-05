Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем около +2+4, ночью 0+2.

В Алматы облачно, временами дождь. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +6+8.