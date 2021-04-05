Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Известный казахский писатель Кабдеш Жумадилов умер на 85 году жизни, сообщает Malim.kz.

«Народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадилов умер на 85 году жизни», — говорится в сообщении в понедельник.

Кабдеш Жумадилов – известный советский и казахстанский писатель, автор рассказов и повестей «Пролетают гуси», «Сары джайляу», «Выпуклое стекло», «Аргамаки», романов «Кокейкесті» и «Дорогой счастья», «Отчий край», «Судьба», дилоги «Последнее кочевье». Также он автор дилогии ««Дарабоз» о Кабанбай батыре.

Кабдеш Жумадилов – лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1990) и обладатель звания Народный писатель Казахстана (1998), кавалер орденов «Парасат» (2005) и «Барыс» 2 степени (2018).

Редакция МИА КазТАГ выражает искренние соболезнования родным и близким знаменитого автора.