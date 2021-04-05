«Проблема Казахстана не только в том, что во власти страны остались те же люди, но и в том, что они оказались неспособными модернизировать свое сознание». «Иммунитет от потрясений: хорошие зарплаты и социальная инфраструктура для всех»

Сетевой Казахстан 5 апреля 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан: власть и общество эпохи постмодерна» — Проблема Казахстана не только в том, что во власти страны остались те же люди, но и в том, что они оказались неспособными модернизировать свое сознание. Нынешняя власть Казахстана не пошла ни по-западному, ни по казахскому пути, которые привели бы, по сути, к одинаковому результату. Она выбрала гремучую смесь феодализма, авторитаризма и ложно понятого (в советской традиции) капитализма, вероятно, находя в этом воплощение эклектики постмодерна.

365 INFO . KZ . «Иммунитет от потрясений: хорошие зарплаты и социальная инфраструктура для всех» — Даже если расти зарплаты будут не очень быстро, недовольство сограждан можно уменьшить созданием качественной и бесплатной социальной инфраструктуры, полагают участники аналитической группы КИПР. Правда, поможет это не надолго, поэтому о доходах населения забывать нельзя. Начать предложили с зарплат в бюджетной сфере. Помимо прочего, это благотворно скажется на МСБ, поскольку увеличившийся доход простимулирует и спрос. В любом случае социальный оптимизм казахстанцев упал уже до катастрофических отметок и требует немедленных действий.

«Наличных денег не хватает — почему молчит Нацбанк?» — Из обращения постепенно исчезает мелочь и купюры мелкого номинала. Торговые предприятия отказывают клиентам в приеме наличности, а банки взимают огромную комиссию за размен крупных купюр. Все это происходит на фоне быстрого развития безналичных платежей, что, конечно же, не может не радовать. В Нацбанке с удовольствием констатируют стабильный рост показателей использования платежных карточек населением.

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Только ли коммунисты «выпили» Аральское море?» — Недавно, 26 марта, в очередной раз отметили День Аральского моря. Эту дату казахстанская пресса не обошла вниманием, но по уже сложившейся печальной традиции не смогла избежать мифотворчества и тенденциозности… Поэтому не могу разделить оптимизм директора Казахстанской исполнительной дирекции МФСА Болата БЕКНИЯЗА, который высказал его в интервью, данном накануне Дня Аральского моря «главной газете страны». Созданный 28 лет назад главами государств Центральной Азии фонд занимается чем угодно, но только не тем, что вынесено в его название, – спасти Арал (имеются в виду не отдельные его «кусочки», а водоем в целом) он даже не пытается. И надежд на изменение ситуации практически нет.

TURANPRESS . KZ . «Темное дело: приватизация в здравоохранении» — Приватизация объектов здравоохранения в Казахстане идет полным ходом несколько лет. Однако получить полную информацию об этом весьма прибыльном процессе достаточно сложно. Сегодня проданы или стоят в очереди на приватизацию десятки объектов здравоохранения по всей стране. Прозрачность этого процесса, вопреки распоряжениям президента ТОКАЕВА, глубоко сомнительна. Чаще всего факт продажи всплывает случайно, после очередного скандала, фамилии истинных собственников обычно остаются неизвестными.

««Подушка безопасности» или «черная дыра»?» — Деятельность региональных стабилизационных продовольственных фондов все больше подвергается критике. В Казахстане продолжается активный рост цен на продукты питания. На очередном заседании правительства, прошедшем в середине марта этого года, министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ рассказал своим коллегам о том, что в годовом выражении социально значимые продовольственные товары подорожали на 13,2%.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Министерствам плевать на природу»: экологи об углублении Каспия ради добычи нефти» — На что только не пойдут чиновники, чтобы извлечь максимальную выгоду, говорят экологи. Коммерческий интерес – вот что действительно ими движет. А все остальное – будто вторично. Иначе объяснить тот факт, что чиновники дали разрешение нефтедобывающей компании углубить дно Каспия, прорыв каналы длиною в 56 километров, эксперты не могут. Специалисты утверждают, что подобное вмешательство крайне негативно скажется на морской флоре и фауне и приведет к экологической катастрофе, которая случилась с Аральским морем. Об опрометчивых решениях ведомства и их последствиях в материале…

EXPRESS — K . KZ . «Бауржан Шукенов: как выжить национальному кино в условиях пандемии» — Если делать сравнительный анализ, видно, что рынок по объему просел на 50 с лишним процентов. Сопоставив первый квартал прошлого года и нынешнего, мы видим безрадостную картину. Несмотря на то что мы начали работать не с нового года, а чуть раньше, с ноября – декабря, мы не смогли достигнуть даже половины предыдущих показателей, – говорит советник председателя правления Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК) Бауржан ШУКЕНОВ. – Ситуация сложилась тяжелая и серьезная. Кинотеатры не могут нести обязательства перед банками, коммунальными службами, арендодателями и своими работниками по фонду оплаты труда.

«Сотни магазинов прекратили работу. Что происходит?» — Сотни магазинов в Алматы и Алматинской области добровольно прекратили работу на два дня. Такая забастовка и сама по себе удивительное явление, а тут еще и в период карантина! О причинах этого демарша «ЭК» побеседовала с известным налоговым консультантом Натальей ЯНЦЕН — В январе ввели новые правила налоговой отчетности, так называемую сопроводительную накладную на товар (СНТ), это и привело в итоге к всплеску возмущения.

TIME . KZ . «Сидеть наготове» — По состоянию на утро 2 апреля в городе было выявлено 595 новых больных коронавирусной инфекцией, из них 497 с симптомами, 98 бессимптомных. Для сравнения: в июне-июле прошлого года, когда ситуация была критической, в день регистрировали 270-330 больных. Сегодня система здравоохранения, по мнению акима Алматы Бакытжана САГИНТАЕВА, справляется с возросшей нагрузкой. В Алматы обещают ежемесячно поставлять по 250 тысяч доз вакцины от COVID-19. — Всеми необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты все клиники обеспечены, работает служба скорой медпомощи, — заверил Бакытжан Сагинтаев.

Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ, президент Казахстанско-Американского свободного университета международного партнерства, академик НАН — «В диалоге рождается истина» — В своей статье “Кто, если не мы?!” я высказал беспокойство по поводу превратного общественного мнения о якобы низком качестве казахстанской высшей школы. Подобная негативная оценка, не имеющая объективного основания, — результат слабой осведомленности наших граждан о существенных положительных преобразованиях в вузовской системе. Свою роль сыграло и грубое искажение фактов, свободно размещенных в общедоступном интернете. Хочу повториться в своем глубоком убеждении: мы, организаторы образования со стажем, знающие систему изнутри, не можем допустить подрыва авторитета отечественной высшей школы. Не можем умалять достоинства позитивных шагов, предпринятых министерством за последнее время.

CARAVAN . KZ . «Биткойном “набитые” карманы: как заработать миллионы на криптовалюте и потерять все» — Если мировая история биткойна началась с того, как в 2010 году американец заказал 2 пиццы за 10 000 биткойнов, то в Казахстане главной байкой о криптовалюте стала история о том, как в 2012 году на свадьбу молодоженам бывший одноклассник в шутку подарил 10 биткойнов. На тот момент это было ровно 100 долларов, стандартный размер среднестатистического подарка для тоя… Молодые в семейных заботах просто-напросто забыли пароль, и деньги практически зависли в цифровом пространстве. Вот уже почти 10 лет этих счастливчиков бросает в дрожь от новостей о росте стоимости биткойна. Сегодня их зависшие биткойны стоят уже 600 тысяч долларов.

LITER . KZ . «Астанчанка почти полгода не может выйти из собственного дома. Кто в этом виноват» — В Нур-Султане инвалид первой группы Анна ВЕРВЕЙН почти полгода сидит дома и не может выйти на улицу — даже на обычную прогулку. Застройщик при строительстве жилого комплекса не учел пандусы в подъезде, а у нынешнего управляющего нет средств на его установку.

AZATTYQ . ORG . ««Единственный работодатель». Зачем полиция оцепила село под Шымкентом?» — В селе Алтынтобе близ Шымкента 4 апреля прошел стихийный митинг. Жители протестовали против ареста директора цеха по изготовлению золотых изделий Жасулана МАМАТУЛЛАЕВА. Руководителя задержала полиция, а предприятие, где получило работу большинство сельчан, закрыто. Власти ввели в село отряды полиции «для поддержания общественного порядка».

NP . KZ . «Это не игрушки!» — В Петропавловске на прилавках областного центра, Есильского и Тимирязевского районов обнаружили игрушки, содержащие вредные для здоровья вещества. Норма ядов, содержащаяся в них, превышена в 13 раз! Как сообщает муниципальный телерадиоканал МТРК, всего в прошлом году специалисты проверили пробы у 212 игрушек и в половине случаев выявили различные нарушения.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.