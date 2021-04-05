Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Нашествие саранчи ожидается в 2021 году на площади 640 тыс. га в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В текущем году по республике прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 640 тыс. га. На борьбу с саранчой из республиканского бюджета предусмотрено порядка Т2 млрд. На эти средства закуплены в достаточном объеме пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кроме того, как заверили в МСХ, «на центральном складе имеется необходимый дополнительный запас пестицидов».

«К обработкам планируется привлечь 183 единицы специальной опрыскивающей техники (150 единиц наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 единиц судов сверхлегкой авиации (СЛА) и восемь единиц аэрозольных газогенераторов (ГАРД))», — сказано в сообщении.

В ведомстве заверили, что химическая обработка в регионах будет начата «по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей».

«Для этого комитет (государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ – КазТАГ) совместно с акиматами областей утвердил планы работ по организации мониторинга и химическим обработкам», — добавили в минсельхозе.

По информации МСХ, в настоящее время в южных регионах республики начаось весеннее обследование по кубышкам саранчовых вредителей.

«В этом году для выявления очагов стадных саранчовых вредителей планируется обследовать порядка 38 млн га земли с привлечением 524 единицы автотранспорта и 1230 обследователей с использованием GPS навигаторов. Также на приграничных регионах готовятся совместные обследования с Россией, Китаем и Узбекистаном. Тем временем в южных регионах страны уже начались работы по обследованию. Весеннее обследование позволит определить состояние перезимовавших саранчовых кубышек и спрогнозировать ситуацию для проведения химической обработки в подтвержденных площадях», — уточнили в МСХ.