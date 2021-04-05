Казахстан, Россия и ОАЭ планируют запускать спутники с гагаринского старта в Байконыре

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан, Россия и ОАЭ модернизируют гагаринский старт для проведения пусков, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«Есть намерение, которое уже подписано соответствующими соглашениями по развитию гагаринского старта. Это та площадка, откуда взлетал Юрий Гагарин в 1961 году. Этот комплекс нуждается в модернизации и будет модернизироваться по намерению три стран: Казахстана, Российской Федерации и Арабских Эмиратов, которые будут вкладывать в него деньги, чтобы модернизировать комплекс и оттуда осуществлять пуски», — сказал Мусин на брифинге в понедельник.

Также он рассказал про большой сборочно-испытательный комплекс Туран, в котором можно изготавливать спутники. Сейчас, по словам главы МЦРИАП, ведутся сертификационные работы и когда они будут завершены, соответствующие документы сейчас готовятся на изготовление 3 спутников на казахстанском заводе.

По данным министра, сегодня в Казахстане есть направление дистанционного зондирования Земли, функционируют спутники связи и идет работа над запуском сборочно-испытательного комплекса.

«Казахстан развивает с Российской Федерацией стартовый комплекс «Байтерек». Космическая отрасль – широкая, начиная от спутников связи гражданского назначения до изготовления самих спутников или ракетоносителей, в том числе, и сами пуски. В ней четыре направления: это сами пуски, изготовление ракет, изготовление спутников и полезной нагрузки для спутников: спутников по дистанционному зондированию, связи, другого назначения», — пояснил Мусин.