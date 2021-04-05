Алматы. 5 апреля. КазТАГ – В Англии начнут бесплатно раздавать экспресс-тесты на COVID-19, сообщает Sky News.

«Правительство обещает бесплатно раздать тесты на COVID-19 два раза, которые можно проводить самостоятельно дважды в неделю. Они предназначены для людей, не имеющих симптомов, поскольку каждый третий зараженный коронавирусом является бессимптомным носителем и может распространять вирус невольно», — говорится в сообщении.

Правительство заявляет, что бесплатные наборы тестов будут распространяться пока только в Англии, а Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия будут сами решать этот вопрос.

Как сообщается, тесты можно будет получить доставкой на дом, по месту учебы, работы, в точках ПЦР-тестирования или в аптеках. В комплект входит семь тестов, которые проводить нужно дважды в неделю.

Как отмечает издание, по сути, эта программа представляет собой давно откладывающуюся «Операцию Moonshot», предусматривающую проведение 10 млн тестов на COVID в день, стоимость которой составит около £100 млрд, реализовать которую министр здравоохранения Мэтт Хэнкок пообещал прошлым летом.

Правительство Великобритании заявляет, что наряду с вакцинацией регулярное тестирование на COVID-19 станет важной частью борьбы с распространием вируса и поможет быстрее ослабить карантинные ограничения.

«Если регулярные тесты не будут проводиться, кампания по вакцинации может пройти впустую», — считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.