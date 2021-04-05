Каждый четвертый пациент с тяжелой формой КВИ погибает от осложнений – исследование

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Один из четырех пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции (КВИ) погибает от осложнений, сообщает United Press International.

«Согласно исследованию, опубликованному PLOS ONE, около 23% людей, госпитализированных с COVID-19, страдают наиболее тяжелой формой заболевания, и примерно каждый четвертый из них умрет из-за его осложнений. Данные показали, что еще 60% пациентов с течением болезни средней степени тяжести имеют серьезные сердечные и легочные осложнения, которые в 10% случаев могут быть смертельными», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вероятность госпитализации у пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания более чем в семь раз выше, а вероятность умереть почти в три раза выше, чем у 17% пациентов с легким течением болезни.

Как сообщается, выводы основаны на анализе электронных медицинских карт более 7500 пациентов с COVID-19 из 14 больниц на Среднем Западе США и 60 клиник первичной медико-санитарной помощи в Миннесоте.