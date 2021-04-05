Токаев произвел перестановки в МИДе – назначены новые вице-министр и посол в США

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел, назначив нового вице-министра и посла в США, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Он назначен послом в США.

«Указом главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан. Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан», — уточнили в Акорде.

Ранее занимавший до этого пост посла в США Ержан Казыханов стал специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству.

Ашикбаев был вице-министром иностранных дел с декабря 2013 года, до этого с октября 2012 года он заведовал центром внешней политики администрации президента, а еще раньше – с сентября по октябрь 2012 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра – официальным представителем правительства Казахстана.

Рахметуллин был послом Казахстана в Пакистане с октября 2019 года, до этого с декабря 2015 года он был директором департамента многостороннего сотрудничества МИД, а еще раньше – в 2011 году занимал пост заместителя постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.