Государство должно показывать пример в соблюдении законов 05.04.2021 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 161 0 Политолог Замир Каражанов о помощи государства населению в период пандемии Похожие материалы: Журналист о VIP-самолетах: Нам запретили показывать народу, как роскошно живет кабмин РК При распределении госзаказа в СМИ должно учитываться мнение журналистского сообщества – СЖК «Дайте нам работать»: Как спасти общепит Четверть миллиона алматинцев могут остаться без работы Сроки договоров гособоронзаказа на Т7 млрд продлили в Казахстане из-за пандемии COVID-19